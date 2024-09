NYSE-Handel: S&P 500 zum Ende des Montagshandels stärker

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE letztendlich Gewinne in Höhe von 0.28 Prozent auf 5’718.57 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46.541 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.235 Prozent höher bei 5’715.95 Punkten, nach 5’702.55 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’725.36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’704.22 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’634.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’464.62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 4’320.06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 20.57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5’733.57 Punkte. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 9.31 Prozent auf 7.28 USD), Tesla (+ 4.93 Prozent auf 250.00 USD), Alaska Air Group (+ 4.17 Prozent auf 41.69 USD), Tapestry (+ 3.64 Prozent auf 44.12 USD) und Bath Body Works (+ 3.62 Prozent auf 30.34 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Regeneron Pharmaceuticals (-4.63 Prozent auf 1’091.98 USD), Hanesbrands (-4.01 Prozent auf 6.70 USD), Moodys (-3.17 Prozent auf 479.00 USD), Under Armour (-2.88 Prozent auf 7.76 USD) und Ross Stores (-2.81 Prozent auf 149.98 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 46’983’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.109 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

