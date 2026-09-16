NYSE-Handel S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Zum Handelsschluss stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.45 Prozent auf 7’551.81 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.749 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.242 Prozent fester bei 7’604.09 Punkten in den Handel, nach 7’585.73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’507.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’626.79 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0.783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 7’785.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7’511.35 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 6’606.76 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.11 Prozent zu. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumentum (+ 9.59 Prozent auf 919.40 USD), Coherent (+ 6.92 Prozent auf 289.93 USD), Edwards Lifesciences (+ 4.13 Prozent auf 89.28 USD), Intel (+ 4.03 Prozent auf 101.05 USD) und PerkinElmer (+ 3.95 Prozent auf 145.73 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen JB Hunt Transportation Services (-13.30 Prozent auf 236.73 USD), Diamondback Energy (-8.03 Prozent auf 194.54 USD), Occidental Petroleum (-6.55 Prozent auf 59.36 USD), Texas Pacific Land (-6.21 Prozent auf 348.57 USD) und ConocoPhillips (-6.15 Prozent auf 132.54 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 27’214’892 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.402 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch