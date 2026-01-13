Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
S&P 500-Kursverlauf 13.01.2026 22:33:49

NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Wenig Veränderung war schlussendlich in New York zu beobachten.

Am Dienstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 6’963.74 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 56.039 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 6’979.36 Punkte an der Kurstafel, nach 6’977.27 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’938.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’985.83 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der S&P 500 mit 6’827.41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, lag der S&P 500 bei 6’654.72 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Wert von 5’836.22 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 17.02 Prozent auf 39.60 USD), Intel (+ 7.33 Prozent auf 47.29 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.39 Prozent auf 220.97 USD), PerkinElmer (+ 6.02 Prozent auf 110.14 USD) und Viatris (+ 5.44 Prozent auf 13.37 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Salesforce (-7.07 Prozent auf 241.06 USD), Adobe (-5.41 Prozent auf 309.93 USD), Progressive (-5.28 Prozent auf 205.06 USD), Allstate (-5.28 Prozent auf 197.65 USD) und DaVita (-5.11 Prozent auf 104.47 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 37’307’695 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.852 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

