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S&P 500 im Blick 03.11.2026 22:33:44

NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester

NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester

Der S&P 500 performte zum Handelsschluss positiv.

Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.36 Prozent nach oben auf 7’568.92 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.450 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.112 Prozent auf 7’549.87 Punkte an der Kurstafel, nach 7’541.40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’594.61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’545.39 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’722.72 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 7’600.50 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 6’851.97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Fiserv (+ 12.46 Prozent auf 58.40 USD), Bloom Energy (+ 9.05 Prozent auf 214.01 USD), PerkinElmer (+ 7.84 Prozent auf 163.48 USD), AppLovin (+ 7.28 Prozent auf 245.51 USD) und Comfort Systems USA (+ 7.08 Prozent auf 1’285.13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Gartner (-13.19 Prozent auf 204.22 USD), Sysco (-9.33 Prozent auf 74.11 USD), Zebra Technologies (-8.76 Prozent auf 329.50 USD), Ball (-7.14 Prozent auf 63.21 USD) und Archer Daniels Midland (-6.82 Prozent auf 70.60 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 30’400’734 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.491 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.51 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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