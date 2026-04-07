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S&P 500-Performance im Fokus 07.04.2026 22:33:45

NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester

NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester

Der Handel in New York verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen.

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Am Dienstag schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 6’616.85 Punkten ab. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 53.741 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.285 Prozent leichter bei 6’592.97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’611.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’534.55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’618.26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 6’740.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’920.93 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 5’062.25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 3.52 Prozent ein. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 9.37 Prozent auf 307.73 USD), Humana (+ 7.94 Prozent auf 197.15 USD), CVS Health (+ 6.74 Prozent auf 78.22 USD), Broadcom (+ 6.21 Prozent auf 333.97 USD) und Arista Networks (+ 5.85 Prozent auf 133.64 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen The Trade Desk A (-6.80 Prozent auf 20.70 USD), Campbell Soup (-5.18 Prozent auf 20.88 USD), Gartner (-4.58 Prozent auf 148.67 USD), Dollar Tree (-4.20 Prozent auf 106.42 USD) und CoStar Group (-4.12 Prozent auf 39.48 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’614’063 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.735 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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