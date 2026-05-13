NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne

Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.58 Prozent fester bei 7’444.25 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60.039 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.041 Prozent auf 7’403.98 Punkte an der Kurstafel, nach 7’400.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7’375.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’460.04 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.798 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’886.24 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 6’836.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’886.55 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8.54 Prozent zu. Bei 7’460.04 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Ford Motor (+ 13.18 Prozent auf 13.57 USD), Lumen Technologies (+ 8.42 Prozent auf 9.40 USD), Coherent (+ 7.94 Prozent auf 403.71 USD), Akamai (+ 7.74 Prozent auf 161.14 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 6.16 Prozent auf 32.07 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen DXC Technology (-7.64 Prozent auf 8.22 USD), AppLovin (-7.57 Prozent auf 453.53 USD), Advance Auto Parts (-6.39 Prozent auf 49.26 USD), Accenture (-5.97 Prozent auf 159.64 USD) und Gartner (-5.56 Prozent auf 144.46 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die Ford Motor-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 38’199’217 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.550 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch