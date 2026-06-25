NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Donnerstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 7’357.49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.365 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.803 Prozent fester bei 7’417.30 Punkten, nach 7’358.22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’419.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’323.50 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’473.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, stand der S&P 500 noch bei 6’591.90 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 6’092.16 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.28 Prozent zu. Bei 7’620.90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 21.97 Prozent auf 2’335.00 USD), Bio-Techne (+ 20.08 Prozent auf 70.70 USD), Micron Technology (+ 15.74 Prozent auf 1’213.56 USD), Applied Materials (+ 13.42 Prozent auf 668.00 USD) und Corning (+ 10.78 Prozent auf 228.01 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Cerebras Systems (-7.54 Prozent auf 168.52 USD), Apple (-6.12 Prozent auf 275.15 USD), TJX Cos (-6.04 Prozent auf 155.19 USD), Ross Stores (-5.89 Prozent auf 215.13 USD) und Dell Technologies (-5.67 Prozent auf 409.45 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41’095’891 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.263 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch