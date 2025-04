NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 2.03 Prozent höher bei 5’484.77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 42.205 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.168 Prozent auf 5’384.88 Punkte an der Kurstafel, nach 5’375.86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’371.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’489.40 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 4.81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2025, lag der S&P 500 bei 5’767.57 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 24.01.2025, einen Stand von 6’101.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, wies der S&P 500 5’071.63 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6.54 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell ServiceNow (+ 15.49 Prozent auf 938.57 USD), Hasbro (+ 14.58 Prozent auf 60.37 USD), Microchip Technology (+ 12.38 Prozent auf 47.12 USD), Allegion (+ 10.32 Prozent auf 139.51 USD) und ResMed (+ 10.10 Prozent auf 236.10 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Fiserv (-18.52 Prozent auf 176.90 USD), LKQ (-11.56 Prozent auf 37.26 USD), Alaska Air Group (-9.98 Prozent auf 41.51 USD), Tyler Technologies (-6.81 Prozent auf 530.50 USD) und Pool (-6.66 Prozent auf 288.70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 56’061’281 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 2.702 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch