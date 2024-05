NYSE-Handel S&P 500 verbucht Verluste

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.04 Prozent auf 5’295.11 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 44.760 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.302 Prozent stärker bei 5’313.12 Punkten, nach 5’297.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’291.48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’305.45 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’022.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der S&P 500 bei 5’005.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’158.77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11.64 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’325.49 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.06 USD), Chubb (+ 3.68 Prozent auf 274.62 USD), Freeport-McMoRan (+ 3.47 Prozent auf 53.85 USD), Valero Energy (+ 3.33 Prozent auf 163.78 USD) und Marathon Petroleum (+ 2.69 Prozent auf 179.47 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen First Republic Bank (-35.48 Prozent auf 0.02 USD), DXC Technology (-17.61 Prozent auf 16.38 USD), Lam Research (-3.05 Prozent auf 914.12 USD), eBay (-2.89 Prozent auf 51.18 USD) und Paramount Global (-2.89 Prozent auf 12.28 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’596’496 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.896 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 387.10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch