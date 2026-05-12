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Kursverlauf 12.05.2026 22:34:16

NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste

NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste

So bewegte sich der S&P 500 am Dienstag schlussendlich

Humana
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Der S&P 500 ging nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 7’400.96 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 59.858 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.271 Prozent auf 7’392.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’412.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’409.57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’338.54 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der S&P 500 6’816.89 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’832.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der S&P 500 auf 5’844.19 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.91 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’428.97 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Zebra Technologies (+ 11.44 Prozent auf 241.79 USD), Humana (+ 7.69 Prozent auf 295.35 USD), Centene (+ 5.23 Prozent auf 59.31 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 4.98 Prozent auf 333.56 USD) und Zimmer Biomet (+ 4.76 Prozent auf 83.37 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Under Armour (-17.00 Prozent auf 5.03 USD), Under Armour (-16.67 Prozent auf 4.90 USD), QUALCOMM (-11.46 Prozent auf 210.31 USD), Intel (-6.82 Prozent auf 120.61 USD) und Sandisk (-6.17 Prozent auf 1’452.02 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40’792’545 Aktien gehandelt. Mit 4.450 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.25 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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