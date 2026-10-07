NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge

Um 17:57 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.35 Prozent auf 7’791.57 Punkte zurück. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 64.502 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’783.55 Zählern und damit 0.452 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’818.93 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’793.52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’763.34 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0.785 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7’718.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’503.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’714.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.61 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Eli Lilly (+ 3.67 Prozent auf 1’200.01 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3.66 Prozent auf 73.06 USD), Moderna (+ 3.16 Prozent auf 193.39 USD), NetApp (+ 3.10 Prozent auf 235.53 USD) und Sandisk (+ 3.04 Prozent auf 1’710.99 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen EMCOR Group (-6.34 Prozent auf 772.23 USD), Comfort Systems USA (-6.11 Prozent auf 1’706.94 USD), Caterpillar (-6.10 Prozent auf 810.80 USD), Allegion (-5.76 Prozent auf 146.26 USD) und IPG Photonics (-5.71 Prozent auf 78.91 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6’660’055 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 5.128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.92 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch