NYSE-Handel: S&P 500 verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.03 Prozent auf 5’747.00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46.611 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.219 Prozent auf 5’757.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’745.37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 5’737.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’763.78 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.615 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 5’625.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wurde der S&P 500 auf 5’482.87 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’274.51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 21.17 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5’767.37 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 7.57 Prozent auf 9.17 USD), Wynn Resorts (+ 6.27 Prozent auf 96.74 USD), Lumen Technologies (+ 5.84 Prozent auf 7.35 USD), Las Vegas Sands (+ 5.61 Prozent auf 51.12 USD) und Super Micro Computer (+ 4.99 Prozent auf 422.49 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Globe Life (-4.90 Prozent auf 104.23 USD), Universal Health Services (-3.82 Prozent auf 230.51 USD), Dell Technologies (-3.39 Prozent auf 122.21 USD), NVIDIA (-2.96 Prozent auf 120.37 USD) und Eli Lilly (-2.91 Prozent auf 882.83 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22’266’308 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index.

