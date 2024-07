NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge

Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 1.39 Prozent auf 5’588.64 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 47.325 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1.04 Prozent auf 5’608.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’667.20 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’584.81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5’622.49 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.878 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 17.06.2024, mit 5’473.23 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’022.21 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 4’522.79 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 17.83 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit VF (+ 11.39 Prozent auf 15.84 USD), Henry Schein (+ 4.81 Prozent auf 70.84 USD), SVB Financial Group (+ 4.76 Prozent auf 0.02 USD), US Bancorp (+ 4.65 Prozent auf 45.31 USD) und FMC (+ 4.57 Prozent auf 61.95 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Charles Schwab (-9.12 Prozent auf 61.28 USD), Applied Materials (-8.80 Prozent auf 224.21 USD), Lam Research (-8.47 Prozent auf 984.81 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8.25 Prozent auf 162.91 USD) und QUALCOMM (-7.93 Prozent auf 193.01 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 47’845’625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.298 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 600.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch