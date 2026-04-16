NYSE-Handel: S&P 500 steigt letztendlich

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.26 Prozent fester bei 7’041.28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 55.834 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.194 Prozent stärker bei 7’036.55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’022.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’008.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’051.23 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 3.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’699.38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der S&P 500 mit 6’940.01 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, einen Stand von 5’275.70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.67 Prozent nach oben. Bei 7’051.23 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Albemarle (+ 16.31 Prozent auf 215.62 USD), Dell Technologies (+ 8.92 Prozent auf 193.09 USD), Lumentum (+ 8.16 Prozent auf 891.22 USD), CH Robinson Worldwide (+ 8.05 Prozent auf 181.61 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.80 Prozent auf 278.26 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Charles Schwab (-7.63 Prozent auf 92.62 USD), Abbott Laboratories (-6.00 Prozent auf 95.47 USD), Royal Caribbean Cruises (-5.80 Prozent auf 265.95 USD), Carnival (-5.24 Prozent auf 27.31 USD) und Norwegian Cruise Line (-5.16 Prozent auf 20.03 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32’487’004 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.045 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch