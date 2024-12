NYSE-Handel S&P 500 schwächelt schlussendlich

Letztendlich schloss der S&P 500 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 6’037.59 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52.918 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.348 Prozent auf 6’019.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’040.04 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’007.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’049.75 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.64 Prozent. Vor einem Monat, am 26.11.2024, lag der S&P 500 noch bei 6’021.63 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 26.09.2024, einen Stand von 5’745.37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’774.75 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 27.30 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’099.97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 5.33 Prozent auf 9.68 USD), Dollar Tree (+ 3.83 Prozent auf 76.19 USD), Target (+ 3.01 Prozent auf 136.39 USD), Best Buy (+ 2.90 Prozent auf 89.37 USD) und FedEx (+ 2.51 Prozent auf 278.66 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Lumen Technologies (-2.58 Prozent auf 5.67 USD), Bath Body Works (-2.28 Prozent auf 38.20 USD), Tesla (-1.76 Prozent auf 454.13 USD), Super Micro Computer (-1.72 Prozent auf 33.74 USD) und Cintas (-1.71 Prozent auf 185.13 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’990’619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.754 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

