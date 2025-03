NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich stärker

Zum Handelsschluss legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.55 Prozent auf 5’611.85 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46.459 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.12 Prozent auf 5’518.18 Punkte an der Kurstafel, nach 5’580.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’488.73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’627.56 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Der S&P 500 lag noch am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2025, bei 5’954.50 Punkten. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Stand von 5’881.63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’254.35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 4.37 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’488.73 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Discover Financial Services (+ 7.54 Prozent auf 170.70 USD), Live Nation Entertainment (+ 4.44 Prozent auf 130.58 USD), Fox (+ 4.33 Prozent auf 52.71 USD), American International Group (AIG) (+ 3.97 Prozent auf 86.94 USD) und Paramount Global (+ 3.46 Prozent auf 11.96 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Moderna (-8.90 Prozent auf 28.35 USD), Charles River Laboratories International (-3.23 Prozent auf 150.52 USD), Alexandria Real Estate Equities (-3.23 Prozent auf 92.51 USD), IPG Photonics (-3.06 Prozent auf 63.14 USD) und Caesars Entertainment (-2.61 Prozent auf 25.00 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 73’394’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.023 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

