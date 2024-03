NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich schwächer

Am Freitag beendete der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 5’234.18 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 43.960 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.011 Prozent auf 5’242.12 Punkte an der Kurstafel, nach 5’241.53 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’229.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5’246.09 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.54 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’087.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’754.63 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 3’936.97 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10.36 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’261.10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 16.67 Prozent auf 0.07 USD), FedEx (+ 7.35 Prozent auf 284.32 USD), NVIDIA (+ 3.12 Prozent auf 942.89 USD), AES (+ 3.05 Prozent auf 16.24 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 2.15 Prozent auf 150.77 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Nike (-6.90 Prozent auf 93.86 USD), Lumen Technologies (-5.85 Prozent auf 1.61 USD), Paramount Global (-4.82 Prozent auf 11.25 USD), Altria (-4.38 Prozent auf 42.98 USD) und Boston Properties (-4.30 Prozent auf 63.27 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 23’723’116 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.920 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 300.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch