NYSE-Handel: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich fester

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 4’508.24 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 38.047 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4’497.45 Zählern und damit 0.121 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4’502.88 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’511.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’487.83 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 2.31 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2023, den Stand von 4’373.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’404.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, erreichte der S&P 500 einen Stand von 3’958.79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 17.89 Prozent nach oben. Bei 4’607.07 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 200.00 Prozent auf 0.03 USD), Intel (+ 6.75 Prozent auf 43.35 USD), Intuitive Surgical (+ 3.66 Prozent auf 303.95 USD), NortonLifeLock (+ 3.24 Prozent auf 20.40 USD) und Stryker (+ 2.79 Prozent auf 291.55 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen First Republic Bank (-15.83 Prozent auf 0.01 USD), Cisco (-9.83 Prozent auf 48.04 USD), Walmart (-8.09 Prozent auf 156.04 USD), Bath Body Works (-7.38 Prozent auf 30.10 USD) und CarMax (-5.56 Prozent auf 64.15 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23’260’372 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.688 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Organon Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.66 Prozent die höchste Dividendenrendite.

