NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.72 Prozent auf 6’927.86 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.650 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.138 Prozent stärker bei 6’987.68 Punkten, nach 6’978.03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’870.80 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’992.84 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.067 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’905.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’890.59 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’039.31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.01 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’789.05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Southwest Airlines (+ 16.72 Prozent auf 47.69 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 14.44 Prozent auf 333.70 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10.46 Prozent auf 738.71 USD), Norwegian Cruise Line (+ 8.42 Prozent auf 22.54 USD) und Trane Technologies (+ 7.73 Prozent auf 424.68 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil United Rentals (-14.48 Prozent auf 772.41 USD), Las Vegas Sands (-14.37 Prozent auf 52.46 USD), ServiceNow (-12.26 Prozent auf 113.73 USD), Microsoft (-12.04 Prozent auf 423.64 USD) und Datadog A (-8.59 Prozent auf 128.48 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’129’821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.825 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Lyondellbasell Industries-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

