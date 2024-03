NYSE-Handel S&P 500 notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.65 Prozent auf 5’123.69 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42.303 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.099 Prozent auf 5’162.48 Punkte an der Kurstafel, nach 5’157.36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5’117.50 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’189.26 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, lag der S&P 500 bei 4’997.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’604.37 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 3’992.01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 8.03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5’189.26 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 8.23 Prozent auf 20.92 USD), Etsy (+ 5.72 Prozent auf 72.31 USD), Lumen Technologies (+ 5.20 Prozent auf 1.82 USD), Carnival (+ 4.53 Prozent auf 16.37 USD) und Moderna (+ 3.57 Prozent auf 103.03 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Costco Wholesale (-7.64 Prozent auf 725.56 USD), Broadcom (-6.99 Prozent auf 1’308.72 USD), NVIDIA (-5.55 Prozent auf 875.28 USD), Microchip Technology (-4.82 Prozent auf 88.84 USD) und Arista Networks (-4.67 Prozent auf 273.11 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 26’870’787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.733 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 279.07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch