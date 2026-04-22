NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.82 Prozent im Plus bei 7’122.06 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 57.237 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.728 Prozent stärker bei 7’115.47 Punkten in den Handel, nach 7’064.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’102.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’130.46 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0.070 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6’506.48 Punkte. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 22.01.2026, mit 6’913.35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der S&P 500 noch bei 5’287.76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3.84 Prozent. 7’147.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Masco (+ 12.19 Prozent auf 74.90 USD), Boston Scientific (+ 8.90 Prozent auf 64.82 USD), Intuitive Surgical (+ 7.95 Prozent auf 487.18 USD), Philip Morris (+ 6.88 Prozent auf 163.80 USD) und Micron Technology (+ 5.99 Prozent auf 476.31 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil TE Connectivity (-12.20 Prozent auf 213.50 USD), United Airlines (-6.83 Prozent auf 90.50 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-6.18 Prozent auf 269.00 USD), NVR (-6.17 Prozent auf 6’505.73 USD) und Howmet Aerospace (-5.64 Prozent auf 233.75 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’337’354 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.178 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch