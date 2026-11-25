S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|S&P 500 im Fokus
|
25.11.2026 22:33:46
NYSE-Handel S&P 500 letztendlich mit Abgaben
Der S&P 500 zeigte sich am dritten Tag der Woche schwächer.
Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.25 Prozent schwächer bei 7’182.78 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.230 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 2.16 Prozent tiefer bei 7’045.66 Punkten in den Handel, nach 7’201.09 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’199.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’970.11 Einheiten.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.618 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7’623.68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’677.28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6’765.88 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit HP (+ 11.49 Prozent auf 31.15 USD), Charter A (+ 8.39 Prozent auf 147.27 USD), CDW (+ 6.59 Prozent auf 174.97 USD), Analog Devices (+ 6.44 Prozent auf 333.11 USD) und Expand Energy (+ 5.75 Prozent auf 86.77 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Lam Research (-5.68 Prozent auf 185.01 USD), Sandisk (-5.57 Prozent auf 73.61 USD), Oracle (-5.13 Prozent auf 103.88 USD), Micron Technology (-4.53 Prozent auf 601.25 USD) und Datadog A (-4.31 Prozent auf 158.25 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 78’253’291 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.637 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.56 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’182.78
|-0.25%
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.