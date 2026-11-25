Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.25 Prozent schwächer bei 7’182.78 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.230 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 2.16 Prozent tiefer bei 7’045.66 Punkten in den Handel, nach 7’201.09 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’199.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’970.11 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.618 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7’623.68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’677.28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6’765.88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit HP (+ 11.49 Prozent auf 31.15 USD), Charter A (+ 8.39 Prozent auf 147.27 USD), CDW (+ 6.59 Prozent auf 174.97 USD), Analog Devices (+ 6.44 Prozent auf 333.11 USD) und Expand Energy (+ 5.75 Prozent auf 86.77 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Lam Research (-5.68 Prozent auf 185.01 USD), Sandisk (-5.57 Prozent auf 73.61 USD), Oracle (-5.13 Prozent auf 103.88 USD), Micron Technology (-4.53 Prozent auf 601.25 USD) und Datadog A (-4.31 Prozent auf 158.25 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 78’253’291 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.637 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.56 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch