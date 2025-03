NYSE-Handel S&P 500 letztendlich in Rot

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 1.22 Prozent leichter bei 5’778.15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 51.219 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.828 Prozent auf 5’801.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’849.72 Punkten am Vortag.

Bei 5’732.59 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’865.08 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 04.02.2025, den Wert von 6’037.88 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 04.12.2024, bei 6’086.49 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 04.03.2024, mit 5’130.95 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 sank der Index bereits um 1.54 Prozent. Bei 6’147.43 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 5’732.59 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Enphase Energy (+ 9.44 Prozent auf 57.86 USD), Super Micro Computer (+ 8.51 Prozent auf 39.14 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5.60 Prozent auf 10.84 USD), IPG Photonics (+ 3.60 Prozent auf 60.37 USD) und Albemarle (+ 3.16 Prozent auf 72.16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Best Buy (-13.30 Prozent auf 75.20 USD), VF (-7.40 Prozent auf 22.54 USD), International Paper (-7.25 Prozent auf 51.30 USD), PayPal (-6.72 Prozent auf 63.25 EUR) und Alaska Air Group (-6.58 Prozent auf 65.30 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 89’290’782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.399 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

