NYSE-Handel: S&P 500 letztendlich in Grün

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.75 Prozent stärker bei 5’595.76 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 45.238 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.078 Prozent stärker bei 5’558.47 Punkten in den Handel, nach 5’554.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’535.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’600.71 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 2.82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’344.39 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 12.06.2024, mit 5’421.03 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’461.90 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 17.98 Prozent. 5’669.67 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 10.11 Prozent auf 5.99 USD), SVB Financial Group (+ 10.00 Prozent auf 0.01 USD), Under Armour (+ 7.66 Prozent auf 7.31 USD), Kroger (+ 7.18 Prozent auf 55.20 USD) und Under Armour (+ 6.33 Prozent auf 6.89 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Cintas (-74.87 Prozent auf 206.02 USD), Moderna (-12.36 Prozent auf 69.68 USD), Enphase Energy (-4.30 Prozent auf 105.83 USD), Wells Fargo (-4.02 Prozent auf 51.57 USD) und Micron Technology (-3.79 Prozent auf 87.21 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 64’720’699 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.040 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch