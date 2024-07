NYSE-Handel: S&P 500 letztendlich in der Gewinnzone

Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 5’576.98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 47.194 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.166 Prozent stärker bei 5’582.12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’572.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’574.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’590.75 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 5’346.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’209.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’398.95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17.59 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’590.75 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 25.00 Prozent auf 0.03 USD), SVB Financial Group (+ 12.50 Prozent auf 0.05 USD), Incyte (+ 4.35 Prozent auf 60.70 USD), Corning (+ 3.76 Prozent auf 44.67 USD) und Tesla (+ 3.71 Prozent auf 262.33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Albemarle (-8.75 Prozent auf 90.47 USD), Robert Half (-5.30 Prozent auf 60.88 USD), PTC (-5.25 Prozent auf 177.48 USD), Lamb Weston (-4.50 Prozent auf 76.86 USD) und Dominos Pizza (-4.50 Prozent auf 477.83 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 50’661’620 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3.210 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

