NYSE-Handel: S&P 500 letztendlich im Plus

Am Mittwoch gewann der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.49 Prozent auf 5’599.30 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46.560 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1.04 Prozent auf 5’629.95 Punkte an der Kurstafel, nach 5’572.07 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5’546.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’642.19 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.86 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 12.02.2025, stand der S&P 500 bei 6’051.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, wurde der S&P 500 mit 6’051.25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.03.2024, wies der S&P 500 5’175.27 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4.59 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Bei 5’528.41 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 7.59 Prozent auf 248.09 USD), Micron Technology (+ 7.40 Prozent auf 95.64 USD), Palantir (+ 7.17 Prozent auf 83.65 USD), NVIDIA (+ 6.42 Prozent auf 115.74 USD) und Oracle (+ 4.65 Prozent auf 150.89 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Dollar Tree (-5.74 Prozent auf 61.92 USD), Erie Indemnity (-5.54 Prozent auf 418.99 USD), Brown-Forman B (-5.08 Prozent auf 34.20 USD), Target (-4.86 Prozent auf 107.28 USD) und Dollar General (-4.82 Prozent auf 74.85 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 74’404’441 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.131 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

