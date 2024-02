NYSE-Handel: S&P 500 letztendlich im Plus

Am Freitag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0.57 Prozent auf 5’026.61 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 42.362 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.112 Prozent auf 5’003.50 Punkte an der Kurstafel, nach 4’997.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’030.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’000.34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’756.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’347.35 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.02.2023, den Stand von 4’081.50 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5.98 Prozent nach oben. Bei 5’030.06 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Applied Materials (+ 6.87 Prozent auf 185.84 USD), Lam Research (+ 5.46 Prozent auf 911.58 USD), Under Armour (+ 5.09 Prozent auf 7.84 USD), KLA-Tencor (+ 5.06 Prozent auf 649.80 USD) und PayPal (+ 4.95 Prozent auf 58.91 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Expedia (-17.78 Prozent auf 131.11 USD), SVB Financial Group (-15.38 Prozent auf 0.11 USD), Leggett Platt (-12.11 Prozent auf 20.46 USD), Take Two (-8.66 Prozent auf 154.91 USD) und Moderna (-6.67 Prozent auf 87.41 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Amazon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’369’285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.854 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 171.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch