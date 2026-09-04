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|S&P 500-Performance
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04.09.2026 16:00:45
NYSE-Handel S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Der S&P 500 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.10 Prozent tiefer bei 7’740.29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.405 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.165 Prozent auf 7’734.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’747.71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’733.93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’750.19 Zählern.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0.556 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 7’736.52 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 7’584.31 Punkten bewertet. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Stand von 6’502.08 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12.86 Prozent. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 5.41 Prozent auf 1’639.05 USD), KLA (+ 5.10 Prozent auf 181.76 USD), Cerebras Systems (+ 4.86 Prozent auf 199.69 USD), Seagate Technology (+ 4.72 Prozent auf 836.34 USD) und Lam Research (+ 4.37 Prozent auf 305.45 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Equifax (-7.73 Prozent auf 174.47 USD), Adobe (-7.15 Prozent auf 265.32 USD), Autodesk (-6.84 Prozent auf 221.27 USD), Albemarle (-5.91 Prozent auf 124.35 USD) und PTC (-5.76 Prozent auf 141.44 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 5’311’076 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.64 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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