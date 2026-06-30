NYSE-Handel: S&P 500 klettert schlussendlich

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.79 Prozent höher bei 7’499.36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 60.759 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.012 Prozent höher bei 7’441.30 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’440.43 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’508.29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’438.04 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7’580.06 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6’343.72 Punkten berechnet. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 6’204.95 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.34 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 10.89 Prozent auf 2’273.73 USD), Vertiv (+ 9.07 Prozent auf 334.82 USD), KLA (+ 8.38 Prozent auf 301.71 USD), Air Products and Chemicals (+ 8.04 Prozent auf 293.18 USD) und Fortune Brands Home Security (+ 7.71 Prozent auf 54.90 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Digital Realty Trust (-5.77 Prozent auf 179.58 USD), Hormel Foods (-5.66 Prozent auf 24.82 USD), Zimmer Biomet (-5.64 Prozent auf 86.09 USD), The Mosaic (-5.57 Prozent auf 21.19 USD) und Robert Half (-5.19 Prozent auf 30.70 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 65’159’005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.087 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch