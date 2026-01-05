NYSE-Handel: S&P 500 klettert am Montagnachmittag

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.79 Prozent auf 6’912.57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.815 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.507 Prozent fester bei 6’893.23 Punkten, nach 6’858.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’891.56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’920.38 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, notierte der S&P 500 bei 6’870.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 6’715.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’942.47 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Schlumberger (+ 11.42 Prozent auf 44.79 USD), Halliburton (+ 10.66 Prozent auf 32.76 USD), Valero Energy (+ 9.90 Prozent auf 181.68 USD), Coinbase (+ 8.22 Prozent auf 255.97 USD) und Carvana (+ 7.85 Prozent auf 431.65 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Comcast (-4.33 Prozent auf 28.26 USD), AbbVie (-4.32 Prozent auf 219.41 USD), Coterra Energy (-4.10 Prozent auf 25.51 USD), Expand Energy (-4.03 Prozent auf 105.35 USD) und Diamondback Energy (-3.85 Prozent auf 146.47 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’800’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.926 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.37 Prozent bei der Lyondellbasell Industries-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch