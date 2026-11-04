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04.11.2026 18:00:34
NYSE-Handel: S&P 500 klettert
Mit dem S&P 500 geht es aufwärts.
Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.83 Prozent auf 7’707.41 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.846 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1.07 Prozent auf 7’650.27 Punkte an der Kurstafel, nach 7’568.92 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7’635.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’713.95 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’722.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’736.52 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der S&P 500 6’771.55 Punkte auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.38 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Stanley Black Decker (+ 16.65 Prozent auf 122.04 USD), Zimmer Biomet (+ 15.34 Prozent auf 111.95 USD), Block (ex Square) (+ 15.16 Prozent auf 87.53 USD), Expedia (+ 12.65 Prozent auf 321.91 USD) und Booking (+ 11.11 Prozent auf 172.96 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Fidelity National Information Services (-24.17 Prozent auf 29.57 USD), Unum Group (-18.86 Prozent auf 73.86 USD), Trimble Navigation (-17.51 Prozent auf 54.12 USD), Comfort Systems USA (-16.79 Prozent auf 1’069.30 USD) und NRG Energy (-13.13 Prozent auf 83.62 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’884’779 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.392 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.60 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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