NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Handelsende nach

Am Freitag sank der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0.25 Prozent auf 7’711.76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61.421 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.082 Prozent auf 7’737.33 Punkte an der Kurstafel, nach 7’730.99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’771.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’700.91 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.631 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 7’428.78 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 7’563.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’501.86 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.44 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Gap (+ 12.94 Prozent auf 23.48 USD), Dominos Pizza (+ 5.40 Prozent auf 350.00 USD), ServiceNow (+ 4.54 Prozent auf 144.71 USD), Schlumberger (+ 4.22 Prozent auf 57.33 USD) und Amazon (+ 3.97 Prozent auf 266.43 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen PayPal (-11.67 Prozent auf 46.86 EUR), Marvell Technology (-10.28 Prozent auf 216.62 USD), Generac (-6.84 Prozent auf 183.80 USD), Lumentum (-6.39 Prozent auf 895.00 USD) und Coinbase (-6.33 Prozent auf 178.64 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49’222’160 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.356 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch