NYSE-Handel S&P 500 fällt schlussendlich

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.46 Prozent schwächer bei 5’123.41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 43.999 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.739 Prozent auf 5’160.62 Punkte an der Kurstafel, nach 5’199.06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’175.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’107.94 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 1.69 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wies der S&P 500 5’175.27 Punkte auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 4’783.83 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 4’091.95 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8.02 Prozent. Bei 5’264.85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Globe Life (+ 20.17 Prozent auf 59.09 USD), State Street (+ 2.53 Prozent auf 75.78 USD), Kimco Realty (+ 0.89 Prozent auf 18.10 USD), Apple (+ 0.86 Prozent auf 176.55 USD) und Fastenal (+ 0.82 Prozent auf 70.45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil SVB Financial Group (-16.67 Prozent auf 0.05 USD), Arista Networks (-8.55 Prozent auf 271.22 USD), Zoetis A (-7.84 Prozent auf 149.98 USD), FMC (-7.78 Prozent auf 56.75 USD) und VF (-7.77 Prozent auf 12.11 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 29’489’916 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.944 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 258.06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch