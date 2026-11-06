Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
KI-Sorgen treiben Anleger zu Konsumaktien – doch die Bewertungen haben es in sich
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’376.86
Pkt
23.13
Pkt
0.31 %
06.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

S&P 500-Performance im Blick 06.11.2026 16:01:02

NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Heute geht es für den S&P 500 erneut nach oben.

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.99 Prozent auf 7’426.57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63.363 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.172 Prozent höher bei 7’366.39 Punkten in den Handel, nach 7’353.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’369.55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’444.20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 2.42 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 7’818.93 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 7’709.96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6’720.32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.28 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11.85 Prozent auf 452.34 USD), Lam Research (+ 11.16 Prozent auf 205.87 USD), Coherent (+ 11.03 Prozent auf 188.49 USD), Airbnb (+ 10.58 Prozent auf 188.13 USD) und Sandisk (+ 10.53 Prozent auf 891.36 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil DENTSPLY SIRONA (-13.83 Prozent auf 8.70 USD), Microchip Technology (-6.11 Prozent auf 60.89 USD), Monster Beverage (-5.67 Prozent auf 45.12 USD), Charter A (-5.35 Prozent auf 119.13 USD) und Gartner (-5.17 Prozent auf 187.82 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 8’533’646 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 12.98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
10:00 Logo WHS Rheinmetall: Rekordgewinn – warum stürzt die Aktie 16 % ab?
06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 154.09 6.84% Airbnb
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 360.69 3.95% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Apple Inc. 279.06 -1.16% Apple Inc.
Broadridge Financial Solutions IncShs 156.06 0.35% Broadridge Financial Solutions IncShs
Charter Inc (A) (Charter Communications) 97.64 0.78% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 153.75 -1.78% Coherent Corp.
DENTSPLY SIRONA Inc 7.83 -6.12% DENTSPLY SIRONA Inc
First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
Gartner Inc. 152.41 -6.94% Gartner Inc.
Lam Research Corp. 165.08 2.90% Lam Research Corp.
Microchip Technology Inc. 46.57 -19.45% Microchip Technology Inc.
Monster Beverage Corp 37.63 -6.65% Monster Beverage Corp
NVIDIA Corp. 154.03 1.34% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 685.55 -3.98% Sandisk Corp
Western Union Company 5.62 -1.72% Western Union Company

AMD am 06.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’376.86 0.31%