NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.99 Prozent auf 7’426.57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63.363 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.172 Prozent höher bei 7’366.39 Punkten in den Handel, nach 7’353.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’369.55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’444.20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 2.42 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 7’818.93 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 7’709.96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6’720.32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.28 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11.85 Prozent auf 452.34 USD), Lam Research (+ 11.16 Prozent auf 205.87 USD), Coherent (+ 11.03 Prozent auf 188.49 USD), Airbnb (+ 10.58 Prozent auf 188.13 USD) und Sandisk (+ 10.53 Prozent auf 891.36 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil DENTSPLY SIRONA (-13.83 Prozent auf 8.70 USD), Microchip Technology (-6.11 Prozent auf 60.89 USD), Monster Beverage (-5.67 Prozent auf 45.12 USD), Charter A (-5.35 Prozent auf 119.13 USD) und Gartner (-5.17 Prozent auf 187.82 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 8’533’646 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 12.98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch