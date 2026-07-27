NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am Montag ging der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 7’413.18 Punkten aus dem Montagshandel. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61.049 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’471.84 Zählern und damit 0.808 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’411.98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’382.74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’480.57 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’354.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’173.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’388.64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Robert Half (+ 12.61 Prozent auf 39.74 USD), Autodesk (+ 7.70 Prozent auf 225.91 USD), Expedia (+ 7.09 Prozent auf 278.37 USD), Palantir (+ 7.00 Prozent auf 131.53 USD) und ServiceNow (+ 6.86 Prozent auf 105.56 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Sandisk (-11.02 Prozent auf 1’278.23 USD), Lumentum (-6.69 Prozent auf 711.96 USD), CH Robinson Worldwide (-6.46 Prozent auf 174.46 USD), Texas Pacific Land (-5.44 Prozent auf 396.62 USD) und Cerebras Systems (-5.28 Prozent auf 188.61 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’342’928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.385 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch