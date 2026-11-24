Zum Handelsende gab der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.50 Prozent auf 7’201.09 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58.608 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.991 Prozent auf 7’165.43 Punkte an der Kurstafel, nach 7’237.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’223.95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’138.93 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7’623.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’652.86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’705.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.00 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 11.18 Prozent auf 154.65 USD), CoStar Group (+ 8.08 Prozent auf 32.64 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7.57 Prozent auf 9.38 USD), Moderna (+ 7.21 Prozent auf 227.38 USD) und Charter A (+ 6.21 Prozent auf 135.87 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Analog Devices (-17.37 Prozent auf 312.95 USD), Hewlett Packard Enterprise (-16.31 Prozent auf 40.19 USD), Dell Technologies (-11.83 Prozent auf 295.28 USD), Texas Instruments (-11.25 Prozent auf 258.44 USD) und Sandisk (-11.13 Prozent auf 77.95 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 82’928’892 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.566 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 14.47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch