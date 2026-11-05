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05.11.2026 20:03:25
NYSE-Handel S&P 500-Anleger ergreifen nachmittags die Flucht
Der S&P 500 rutscht am Nachmittag tief ins Minus.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 3.93 Prozent schwächer bei 7’386.08 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 62.038 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.122 Prozent auf 7’679.24 Punkte an der Kurstafel, nach 7’688.62 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’681.29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’365.84 Punkten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2.95 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7’773.95 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der S&P 500 bei 7’723.55 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 6’796.29 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.69 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit AppLovin (+ 30.52 Prozent auf 354.69 USD), CF Industries (+ 7.85 Prozent auf 120.45 USD), Tapestry (+ 6.74 Prozent auf 133.76 USD), Western Union Company (+ 5.61 Prozent auf 6.96 USD) und Motorola Solutions (+ 4.49 Prozent auf 519.32 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Sandisk (-19.78 Prozent auf 832.17 USD), Bloom Energy (-16.93 Prozent auf 166.48 USD), Everpure A (-16.12 Prozent auf 93.75 USD), Lumentum (-16.12 Prozent auf 525.71 USD) und Western Digital (-15.88 Prozent auf 272.41 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 30’599’761 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.84 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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