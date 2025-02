NYSE-Handel S&P 500 am Nachmittag in Rot

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.04 Prozent leichter bei 6’112.32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 52.863 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.134 Prozent auf 6’122.81 Punkte an der Kurstafel, nach 6’114.63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’108.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’125.39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’996.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’893.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’005.57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4.15 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’128.18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’773.31 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 11.58 Prozent auf 53.46 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 10.98 Prozent auf 10.77 USD), Intel (+ 10.76 Prozent auf 26.14 USD), Moderna (+ 7.94 Prozent auf 35.61 USD) und Bath Body Works (+ 7.92 Prozent auf 39.36 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Advance Auto Parts (-6.58 Prozent auf 44.72 USD), Medtronic (-6.55 Prozent auf 86.73 USD), ConAgra Foods (-5.30 Prozent auf 23.94 USD), UnitedHealth (-4.36 Prozent auf 500.67 USD) und Leggett Platt (-4.26 Prozent auf 10.01 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 29’919’064 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.510 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

