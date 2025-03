NYSE-Handel: S&P 500 am Nachmittag in der Gewinnzone

Um 20:01 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.45 Prozent nach oben auf 5’764.06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 48.955 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.334 Prozent auf 5’719.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’738.52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’770.48 Punkte, das Tagestief hingegen 5’666.29 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 3.42 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’025.99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’090.27 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.03.2024, bei 5’157.36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 1.78 Prozent nach unten. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’666.29 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 14.12 Prozent auf 22.23 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7.59 Prozent auf 11.41 USD), Lumen Technologies (+ 7.55 Prozent auf 5.41 USD), Broadcom (+ 7.38 Prozent auf 192.70 USD) und Campbell Soup (+ 7.24 Prozent auf 42.67 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Hewlett Packard Enterprise (-14.95 Prozent auf 15.28 USD), VF (-8.10 Prozent auf 18.90 USD), Costco Wholesale (-7.02 Prozent auf 954.54 USD), Bath Body Works (-5.61 Prozent auf 32.28 USD) und United Airlines (-5.36 Prozent auf 81.65 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43’510’014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.261 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

