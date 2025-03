NYSE-Handel S&P 500 am Montagmittag leichter

Am Montag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 2.26 Prozent auf 5’640.02 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 48.044 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1.42 Prozent auf 5’688.35 Punkte an der Kurstafel, nach 5’770.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’705.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’633.17 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 10.02.2025, bei 6’066.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’034.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Wert von 5’123.69 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3.89 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Bei 5’633.17 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Enphase Energy (+ 7.32 Prozent auf 66.14 USD), Advance Auto Parts (+ 6.14 Prozent auf 37.54 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 5.17 Prozent auf 744.07 USD), Moderna (+ 4.72 Prozent auf 37.29 USD) und Archer Daniels Midland (+ 4.63 Prozent auf 51.73 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Tesla (-12.27 Prozent auf 230.44 USD), Microchip Technology (-8.53 Prozent auf 54.67 USD), Alaska Air Group (-8.05 Prozent auf 55.76 USD), Palantir (-7.63 Prozent auf 78.43 USD) und Carnival (-7.46 Prozent auf 19.10 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36’049’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.321 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

