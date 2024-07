NYSE-Handel: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.29 Prozent höher bei 5’524.91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46.687 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.022 Prozent leichter bei 5’507.80 Punkten, nach 5’509.01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’525.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’507.42 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.984 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’283.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’211.49 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 4’455.59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16.49 Prozent zu. Bei 5’525.65 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Paramount Global (+ 7.51 Prozent auf 11.53 USD), Tesla (+ 5.21 Prozent auf 243.31 USD), MarketAxess (+ 4.00 Prozent auf 201.55 USD), Newmont Mining (+ 3.93 Prozent auf 43.35 USD) und Albemarle (+ 3.69 Prozent auf 100.64 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen First Republic Bank (-36.00 Prozent auf 0.02 USD), Walgreens Boots Alliance (-3.37 Prozent auf 11.18 USD), Constellation Brands A (-3.15 Prozent auf 250.79 USD), Lumen Technologies (-2.80 Prozent auf 1.04 USD) und Dollar General (-2.70 Prozent auf 125.97 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 59’637’736 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.159 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 480.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

