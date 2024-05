NYSE-Handel: S&P 500 am Freitagmittag im Plus

Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0.66 Prozent auf 5’302.60 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 45.032 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.361 Prozent auf 5’286.88 Punkte an der Kurstafel, nach 5’267.84 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’311.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5’278.39 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.052 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 24.04.2024, den Stand von 5’071.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’088.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’115.24 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11.80 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5’341.88 Punkten. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 20.00 Prozent auf 0.03 USD), Deckers Outdoor (+ 13.35 Prozent auf 1’025.39 USD), Ross Stores (+ 9.87 Prozent auf 144.87 USD), Enphase Energy (+ 8.15 Prozent auf 127.08 USD) und NRG Energy (+ 5.70 Prozent auf 85.71 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Intuit (-8.05 Prozent auf 608.96 USD), DXC Technology (-3.07 Prozent auf 15.45 USD), Etsy (-1.90 Prozent auf 60.90 USD), Paycom Software (-1.85 Prozent auf 171.22 USD) und Salesforce (-1.74 Prozent auf 273.71 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 4’833’514 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.959 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 480.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

