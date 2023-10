NYSE-Handel S&P 500 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.90 Prozent tiefer bei 4’337.49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 37.836 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.109 Prozent auf 4’381.73 Punkte an der Kurstafel, nach 4’376.95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4’336.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’385.85 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.13 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’461.90 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 12.07.2023, einen Stand von 4’472.16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der S&P 500 einen Stand von 3’577.03 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 13.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’794.33 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 12.73 Prozent auf 0.06 USD), Fastenal (+ 6.91 Prozent auf 59.88 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5.55 Prozent auf 23.86 USD), KLA-Tencor (+ 3.59 Prozent auf 499.96 USD) und Grainger (+ 3.46 Prozent auf 739.03 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Hormel Foods (-10.63 Prozent auf 32.38 USD), Lamb Weston (-7.70 Prozent auf 84.77 USD), Eversource Energy (-6.88 Prozent auf 54.91 USD), Mohawk Industries (-6.57 Prozent auf 78.83 USD) und Caesars Entertainment (-6.08 Prozent auf 44.15 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 7’594’288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.622 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die The Western Union Company-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch