NYSE-Handel: nachmittags Pluszeichen im S&P 500

Um 20:01 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.29 Prozent stärker bei 5’075.26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42.647 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.455 Prozent fester bei 5’033.39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’010.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’027.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’075.97 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der S&P 500 mit 5’234.18 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 4’864.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, stand der S&P 500 bei 4’133.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 7.01 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’264.85 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Globe Life (+ 13.18 Prozent auf 75.14 USD), Danaher (+ 7.55 Prozent auf 253.91 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 6.83 Prozent auf 160.45 USD), Super Micro Computer (+ 5.69 Prozent auf 757.80 USD) und Hanesbrands (+ 5.38 Prozent auf 4.80 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-50.00 Prozent auf 0.05 USD), MSCI (-14.01 Prozent auf 443.02 USD), LKQ (-12.96 Prozent auf 42.59 USD), Nucor (-6.84 Prozent auf 178.53 USD) und W R Berkley (-5.96 Prozent auf 78.46 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8’462’801 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.785 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 303.80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

