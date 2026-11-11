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Dow Jones-Marktbericht 11.11.2026 16:00:51

NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer

NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Um 15:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.02 Prozent leichter bei 52’219.84 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25.285 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.131 Prozent auf 52’163.21 Punkte an der Kurstafel, nach 52’231.89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 52’338.10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52’132.55 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1.12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’654.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der Dow Jones noch bei 53’791.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’927.96 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.93 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 2.05 Prozent auf 100.16 USD), NVIDIA (+ 2.04 Prozent auf 172.33 USD), Caterpillar (+ 1.39 Prozent auf 592.68 USD), Apple (+ 1.29 Prozent auf 353.00 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1.05 Prozent auf 287.92 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1.65 Prozent auf 398.45 USD), McDonalds (-1.34 Prozent auf 278.40 USD), Johnson Johnson (-0.94 Prozent auf 278.15 USD), Merck (-0.92 Prozent auf 146.69 USD) und Travelers (-0.91 Prozent auf 397.13 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13’949’333 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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