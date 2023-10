NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1.58 Prozent fester bei 32’928.96 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10.159 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1.13 Prozent auf 32’782.40 Punkte an der Kurstafel, nach 32’417.59 Punkten am Vortag.

Bei 33’002.97 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 32’537.54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33’507.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 35’459.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wies der Dow Jones einen Stand von 32’861.80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0.626 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31’429.82 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 3.90 Prozent auf 101.80 USD), Goldman Sachs (+ 3.77 Prozent auf 300.83 USD), Verizon (+ 3.53 Prozent auf 34.62 USD), Travelers (+ 3.01 Prozent auf 165.51 USD) und 3M (+ 2.29 Prozent auf 89.52 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walgreens Boots Alliance (-0.19 Prozent auf 21.10 USD), Merck (-0.14 Prozent auf 102.68 USD), Cisco (+ 0.02 Prozent auf 51.57 USD), IBM (+ 0.08 Prozent auf 142.63 USD) und Intel (+ 0.42 Prozent auf 35.69 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12’370’788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2.491 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

