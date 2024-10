NYSE-Handel Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.36 Prozent auf 42’233.05 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 14.444 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.290 Prozent schwächer bei 42’264.54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 42’387.57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42’491.86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 42’171.65 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wies der Dow Jones 42’313.00 Punkte auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2024, bei 40’539.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, lag der Dow Jones bei 32’417.59 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11.98 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 43’325.09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1.74 Prozent auf 298.89 USD), Boeing (+ 1.52 Prozent auf 152.98 USD), Amazon (+ 1.30 Prozent auf 190.83 USD), Microsoft (+ 1.26 Prozent auf 431.95 USD) und Cisco (+ 0.72 Prozent auf 55.68 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Home Depot (-1.94 Prozent auf 395.07 USD), Coca-Cola (-1.66 Prozent auf 65.56 USD), Travelers (-1.47 Prozent auf 248.67 USD), Chevron (-1.34 Prozent auf 148.52 USD) und Walmart (-1.27 Prozent auf 81.70 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’400’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.254 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9.06 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch