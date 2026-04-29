NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.57 Prozent tiefer bei 48’861.81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.694 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.274 Prozent höher bei 49’276.80 Punkten, nach 49’141.93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49’163.78 Punkte, das Tagestief hingegen 48’708.57 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.510 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 45’166.64 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Wert von 49’071.56 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 29.04.2025, den Wert von 40’527.62 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.991 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Visa (+ 8.26 Prozent auf 334.86 USD), Cisco (+ 3.12 Prozent auf 89.57 USD), Chevron (+ 2.05 Prozent auf 192.22 USD), Amazon (+ 1.29 Prozent auf 263.04 USD) und UnitedHealth (+ 1.08 Prozent auf 370.74 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Boeing (-2.86 Prozent auf 224.11 USD), Home Depot (-2.66 Prozent auf 274.00 EUR), IBM (-2.55 Prozent auf 227.10 USD), Travelers (-2.51 Prozent auf 302.25 USD) und Goldman Sachs (-2.26 Prozent auf 905.60 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’420’820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.498 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.97 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch