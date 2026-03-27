NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1.73 Prozent tiefer bei 45’166.64 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.086 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.837 Prozent auf 46’344.64 Punkte an der Kurstafel, nach 45’960.11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 45’063.33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 45’904.25 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.39 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 48’977.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 48’710.97 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’299.70 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.65 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50’512.79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’063.33 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1.62 Prozent auf 211.15 USD), Coca-Cola (+ 1.37 Prozent auf 75.71 USD), Merck (+ 0.59 Prozent auf 119.63 USD), Walmart (+ 0.58 Prozent auf 122.89 USD) und Johnson Johnson (+ 0.51 Prozent auf 240.45 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amazon (-3.95 Prozent auf 199.34 USD), Salesforce (-3.41 Prozent auf 179.31 USD), UnitedHealth (-3.37 Prozent auf 259.02 USD), Visa (-3.28 Prozent auf 295.52 USD) und JPMorgan Chase (-3.02 Prozent auf 282.84 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 48’513’082 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.612 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch