NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 49’359.33 Punkten aus dem Freitagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.096 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.488 Prozent leichter bei 49’201.10 Punkten in den Freitagshandel, nach 49’442.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49’616.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’246.24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.284 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 48’114.26 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45’952.24 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43’153.13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.02 Prozent zu. Bei 49’633.35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47’853.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 2.59 Prozent auf 305.67 USD), American Express (+ 2.08 Prozent auf 364.79 USD), Honeywell (+ 2.03 Prozent auf 219.39 USD), JPMorgan Chase (+ 1.04 Prozent auf 312.47 USD) und Home Depot (+ 0.98 Prozent auf 329.30 EUR). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2.75 Prozent auf 227.11 USD), UnitedHealth (-2.34 Prozent auf 331.02 USD), Walt Disney (-1.95 Prozent auf 111.20 USD), 3M (-1.93 Prozent auf 167.80 USD) und Merck (-1.93 Prozent auf 108.83 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Walmart-Aktie. 209’555’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.833 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 7.05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

