Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’674 -0.1%  Dollar 1 0.0%  Öl 64.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
Novo-Nordisk-Aktie auf grünem Terrain: MHRA öffnet Tür für höhere Wegovy-Dosis
D-Wave-Aktie fängt sich: Quantum-Circuits-Übernahme und Insiderverkäufe prägen das Bild
Suche...
Plus500 Depot

American Express Aktie 906153 / US0258161092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 16.01.2026 22:33:51

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Merck
87.58 CHF -1.16%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 49’359.33 Punkten aus dem Freitagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.096 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.488 Prozent leichter bei 49’201.10 Punkten in den Freitagshandel, nach 49’442.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49’616.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’246.24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.284 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 48’114.26 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45’952.24 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43’153.13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.02 Prozent zu. Bei 49’633.35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47’853.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 2.59 Prozent auf 305.67 USD), American Express (+ 2.08 Prozent auf 364.79 USD), Honeywell (+ 2.03 Prozent auf 219.39 USD), JPMorgan Chase (+ 1.04 Prozent auf 312.47 USD) und Home Depot (+ 0.98 Prozent auf 329.30 EUR). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2.75 Prozent auf 227.11 USD), UnitedHealth (-2.34 Prozent auf 331.02 USD), Walt Disney (-1.95 Prozent auf 111.20 USD), 3M (-1.93 Prozent auf 167.80 USD) und Merck (-1.93 Prozent auf 108.83 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Walmart-Aktie. 209’555’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.833 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 7.05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten